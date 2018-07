Quilos a mais de ídolo preocupam a África

Benni McCarthy. Esse nome está na ordem do dia na África do Sul. E estará nos próximos 10. Ídolo local, Benni é considerado um atacante diferenciado. Tem técnica apurada e incrível faro de gol - para os padrões locais. Mas apresentou-se ao técnico Carlos Alberto Parreira totalmente fora de forma. E abriu uma crise na seleção do país-sede da Copa do Mundo. A imprensa o condena, por "falta de comprometimento". Os dirigentes querem sua manutenção no grupo, mesmo bonachão. Os torcedores estão divididos. Parreira tenta se esquivar das pressões e passou a bola para o jogador. Ou ele da um jeito de "afinar" rapidamente, ou está fora.

A caminho dos 33 anos, o atacante que disputou as Copas de 1998, na França, e 2002, na Coreia do Sul e no Japão, promete se esforçar. Ele fez apenas cinco partidas na temporada inglesa pelo West Ham e alega que uma contusão o impediu de jogar e treinar normalmente nos últimos três meses. "Estou trabalhando duro para atingir meu objetivo, que é estar na Copa", disse o atacante ontem, após treino em que foi bastante exigido fisicamente pelo preparador brasileiro Francisco Gonzalez. "Mas não penso de maneira individual, sou apenas mais um no grupo", apelou para a humildade.

Não e o que parece. Quem convive com McCarthy diz que ele se acha "o cara". E parece ter respaldo da cartolagem. Ontem, foi à coletiva ladeado por ninguém menos do que o diretor executivo da Federação sul-africana, Leslie Sedibe, que falou primeiro. "A importância dele para o futebol sul-africano e para a seleção é imensa", discursou.

Saia-justa. O que pode parecer demonstração de confiança no jogador acaba virando pressão sobre Parreira. Experiente, o técnico passou a responsabilidade para McCarthy e deixou isso bem claro para os jornalistas. "Ele chegou fora de forma, com peso acima do normal. Tem de baixar o peso e melhorar a forma física e técnica. Vou dar oportunidade a ele de jogar dois tempos de alguns amistosos", anunciou.

A primeira chance ocorrerá na terça-feira, diante da Colômbia. A segunda, dia 31, contra adversário a ser definido. Parreira divulga a lista final no dia 1.º de junho.

O problema é que não há milagre capaz de colocar McCarthy em forma até o início da Copa do Mundo. Parreira sabe disso e estabeleceu um índice para o atacante, que passa por intensivo programa de treinamento físico e está sendo submetido a dieta especial. "Se ele estiver com pelo menos 70% de suas condições, posso mantê-lo no grupo. O que vai pesar é o rendimento em campo", avisou Parreira.