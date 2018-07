R. Gomes elogia Ceni e Fernandão, mas contém a euforia Ricardo Gomes exultou com dois nomes de seu time que estão crescendo exatamente quando o São Paulo mais precisa: Fernandão e Rogério Ceni. Os dois experientes jogadores foram destaques da equipe ontem na vitória por 2 a 0 contra o Internacional e o técnico já imagina que ambos deverão ser mais importantes ainda nos confrontos das semifinais da Taça Libertadores contra os gaúchos depois da Copa do Mundo da África do Sul.