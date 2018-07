Radcliffe perde financiamento, mas rejeita aposentadoria

Radcliffe, de 38 anos, ficou fora da Olimpíada de Londres, com uma lesão no pé. A britânica só competiu em uma maratona desde 2009, em Pequim, no ano passado, e ficou na terceira colocação. Apesar disso, ela continua sendo a detentora do recorde mundial da versão feminina da maratona.

A veterana perdeu o apoio financeiro de 26 mil libras anuais, financiado pela Loteria Nacional Britânica, que também custeia gastos médicos e com técnicos para os atletas, além da ajuda financeira. Apesar disso, Radcliffe avisou, através do seu perfil no Twitter, que não possui planos para se aposentar.

"Só para esclarecer, eu sou muito grata pelo financiamento lotérico dado aos atletas e esperava vê-lo ser retirado. Desde o início eu só recebia apoio médico, o que é obviamente importante e vital. Quando o financiamento chegou, eu já vi grandes diferenças em todos os nossos esportes. Aposentadoria definitivamente não está em planos! Eu não estou fazendo todo esse treinamento e deixando esse pé saudável e forte para nada!", escreveu.