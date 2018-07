Radialista foi presidente do Flamengo Kléber Leite apareceu no cenário esportivo carioca no final dos anos 1970, quando era radialista. Ganhou fama e entrou para a vida política do Flamengo, clube do qual foi presidente durante quatro anos, de 1995 a 1998. Nesse período, chamou atenção ao tirar Romário do Barcelona e levá-lo para a Gávea, onde também atuou como vice-presidente de Futebol. Em seguida, trabalhou ao lado do empresário J. Hawilla, da Traffic. Atualmente atua no ramo de publicidade e propaganda.