Radwanska derrota Vinci e avança às semifinais do Torneio de Doha Terceira cabeça de chave do Torneio de Doha, Agnieszka Radwanska sofreu, mas confirmou o seu favoritismo para avançar às semifinais do Torneio de Doha. Nesta quinta-feira, a tenista polonesa avançou na competição nível Premier realizada no Catar ao superar a italiana Roberta Vinci por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3.