Radwanska ganha fácil na estreia em Eastbourne; Melo tem estreia adiada de novo

Ao abrir campanha já na segunda rodada do torneio britânico de nível Premier realizado em quadras de grama, Radwanska avançou às oitavas de final e terá como próxima adversária a canadense Eugenie Bouchard, ex-top 10 e hoje 48ª do ranking, que em outro duelo do dia arrasou a romena Irina Begu com parciais de 6/3 e 6/1.

Já a italiana Roberta Vinci não conseguiu justificar a sua condição de segunda cabeça e sétima colocada da WTA em sua estreia em Eastbourne. Ela acabou caindo de virada diante da russa Ekaterina Makarova, que venceu com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3 para ir às oitavas de final.

Ao passar por Vinci, a atual 39ª tenista do mundo irá encarar na próxima fase a alemã Andrea Petkovic, que em outro confronto desta terça eliminou a italiana Sara Errani com parciais de 6/1, 3/6 e 6/4.

Outras três cabeças de chave eliminadas nesta terça foram a suíça Timea Bacsinszky, a russa Svetlana Kuznetsova, a australiana Samantha Stosur e a espanhola Carla Suárez Navarro, respectivas quarta, sexta, sétima e oitava na lista de favoritas. Stosur, por sua vez, foi atropelada pela dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-líder do ranking mundial, que ganhou por 6/2 e 6/1.

Já a checa Petra Kvitova vez valer a sua condição de quinta cabeça de chave ao bater a húngara Tímea Babos por 6/4 e 7/6 (7/5) em sua estreia.

MASCULINO - Outro evento realizado nesta semana que serve como preparação para Wimbledon, o Torneio de Nottingham teve novo dia de disputas nesta terça-feira. Porém, após ser adiada pela chuva no domingo, a estreia do brasileiro Marcelo Melo e do croata Ivan Dodig na chave de duplas foi transferida desta terça para o dia seguinte por causa de falta de luz natural, pois a organização deu prioridade à realização dos duelos da chave de simples que não puderam ser disputados anteriormente.

O jogo diante do canadense Adil Shamasdin e do britânico Jonathan Marray foi remarcado para começar às 8h30 (de Brasília) desta quarta, quando o brasileiro e o croata finalmente deverão poder começar a defender a condição de principais cabeças de chave da competição.

Dodig, por sinal, jogou nesta terça-feira pela segunda rodada do torneio de simples em Nottingham e acabou sendo eliminado pelo sul-africano Kevin Anderson, principal cabeça de chave, que venceu por 2 sets a 1, com 6/3, 6/7 (5/7) e 6/3. Foi o jogo de estreia de Anderson, que assim se credenciou para pegar na próxima fase o espanhol Fernando Verdasco, que em outro duelo do dia passou pelo dominicano Victor Estrella Burgos, também por 2 a 1, com 6/1, 4/6 e 6/3.

O uruguaio Pablo Cuevas, por sua vez, confirmou a condição de segundo pré-classificado em Nottingham ao derrotar o francês Stephane Robert por 6/4 e 7/6 (7/3). O ucraniano Alexandr Dolgopolov, o italiano Andreas Seppi, o norte-americano Steve Johnson e o canadense Vasek Pospisil foram outros que venceram como cabeças de chave nesta terça, enquanto o português João Sousa caiu na condição de terceiro favorito, embora jogos na grama deixem este status em segundo plano para grande parte dos tenistas do circuito profissional, pois muitos deles não se sentem à vontade neste tipo de piso tão rápido.