Radwanska vence Pliskova e encara Kerber nas semifinais do Masters da WTA

Com a vitória, Radwanska fechou a sua participação em segundo lugar no Grupo Branco, com dois triunfos e uma derrota, e agora vai jogar com a alemã Angelique Kerber nas semifinais, neste sábado. A número 1 do mundo foi campeã da do Aberto da Austrália e do US Open nesta temporada, além de ter sido finalista de Wimbledon. No Masters, venceu os três jogos que disputou e liderou o Grupo Vermelho.

"Eu acho que realmente não tenho nada a perder no momento, especialmente por jogar com a melhor da temporada", disse Radwanska, sobre a alemã, "Ela jogou um tênis incrível este ano".

A outra semifinal do Masters da WTA será entre a russa Svetlana Kuznetsova, que avançou em primeiro lugar no Grupo Branco com duas vitórias e uma derrota, e a eslovaca Dominika Cibulkova, a segunda colocada do Grupo Vermelho com apenas um triunfo em três duelos.

Na partida desta sexta-feira, Pliskova facilitou o triunfo de Radwanska ao ceder muitos pontos - a checa cometeu 29 erros não-forçados, contra apenas oito da polonesa. Ainda assim, Radwanska chegou a estar perdendo o primeiro set por 4/2. Depois, empatou o placar em 4/4 e obteve nova quebra de serviço no 11º game, para depois fechar a parcial em 7/5.

No segundo set, Pliskova abriu nova vantagem, dessa vez de 3/1. Mas novamente Radwansks se recuperou, conseguiu a sua última quebra de serviço no oitavo game e na sequência fechou a parcial em 6/3 e o jogo em 2 sets a 0, se garantindo nas semifinais do Masters da WTA.