Rafa Benítez chega para tentar levantar o Chelsea

Benítez tem 52 anos e estava desempregado desde dezembro de 2010, quando foi demitido da Inter mesmo tendo levado o time ao título mundial poucos dias antes. Seu melhor trabalho foi no Liverpool, onde conquistou o título europeu de 2005 - no mesmo ano perdeu a final do Mundial para o São Paulo.

Seu contrato vale apenas até o final da temporada, em junho. O que se comenta na Inglaterra é que esquentará a cadeira para Pep Guardiola, o técnico dos sonhos de Roman Abramovich - o bilionário russo que é dono do clube desde a metade de 2003. Guardiola, que ganhou 14 títulos em quatro anos à frente do Barcelona, deixou o clube ao final da temporada passada e já declarou várias vezes que seu plano é voltar a trabalhar só em julho. Ele está morando com a família em Nova York.

A estreia do novo treinador será domingo, em Londres, contra o Manchester City pelo Campeonato Inglês.