Rafael Benítez mais uma vez sob pressão

Poucas vezes um treinador foi tão mal recebido pela torcida de seu novo clube quanto Rafael Benítez no Chelsea. Na estreia do espanhol, domingo, contra o Manchester City, cartazes pedindo a saída do substituto de Roberto di Matteo estavam espalhados por todos os cantos de Stamford Bridge. É provável que os cartazes apareçam mais uma vez hoje, contra o Fulham, pelo Campeonato Inglês.

O fato de a partida ser fora de casa não amenizará muito a pressão sobre Benítez, já que o estádio do Fulham fica no mesmo bairro de Londres em que está localizada a sede do Chelsea. Logo, os torcedores do time azul nem precisarão fazer muito esforço para atazanar o técnico.

A reação furiosa da torcida do Chelsea à chegada de Benítez tem dois motivos: 1) ela não queria a saída de Di Matteo, que é muito querido por causa de sua ótima passagem pelo clube como jogador, nos anos 90; 2) quando era técnico do Liverpool, Benítez disse que jamais dirigiria o Chelsea para não magoar os torcedores da equipe vermelha. Agora que decidiu "esquecer" aquilo que havia dito, o espanhol tenta conservar a frieza. Ele acredita que há no futebol um remédio que cura todos os males: os bons resultados.

"Eu não ligo quando os torcedores cantam coisas contra mim. Quero mudar a percepção deles", falou Benítez. "Como eu vou fazer isso? Trabalhando duro, fazendo o meu melhor e ganhando jogos. Se começarmos a ganhar jogos, eles vão nos apoiar e vão perceber que eu vou tentar fazer o meu melhor por eles."

O Chelsea é o quarto colocado do campeonato, com cinco pontos a menos do que o Manchester United. O time dirigido por Alex Ferguson jogará hoje contra o West Ham, em Manchester. O vice-líder Manchester City (um ponto a menos do que o primeiro colocado) enfrentará o Wigan fora de casa.

Na Itália. Pelo Campeonato Italiano, a Lazio enfrentou ontem a Udinese no encerramento da 14ª rodada e venceu por 3 a 0. Hernanes marcou um dos gols da equipe de Roma - Álvaro González e Klose fizeram os outros.

A vitória levou a Lazio de volta à quinta colocação, com 26 pontos, dois a menos do que a Fiorentina, quarta colocada. A líder é a Juventus, que tem 32.

Na Espanha. O Barcelona enfrentará hoje o Alavés, no Camp Nou, pela Copa do Rei. Como a equipe venceu a partida de ida por 3 a 0, o técnico Tito Vilanova vai poupar quase todos os seus titulares - entre eles Messi, que raramente fica fora de partidas de seu clube.

Sendo assim, o argentino vai demorar um pouco mais para alcançar o recorde de gols em um ano no futebol europeu, 85, que pertence a Gerd Müller. Messi já marcou 82 gols em 2012. "Messi só pensa em ajudar o grupo, e não em recordes pessoais. Se pensasse nisso, ele teria pedido para jogar", justificou Vilanova.

Ontem, o Real Madrid entrou em campo pela Copa do Rei para enfrentar o Alcoyano, em Madri. Como havia vencido o jogo de ida por 4 a 1, o técnico José Mourinho fez o mesmo que Vilanova fará hoje: poupou suas feras para futuras batalhas. Com um time misto, o Real venceu o fraco adversário por 3 a 0 - dois gols de Callejón e um de Di María.