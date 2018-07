Rafael Hettsheimeir deixa Bauru para voltar ao basquete espanhol

A informação foi confirmada pelo próprio Gocil/Bauru Basket, que revelou que o pivô aceitou uma proposta do Funlabrada, fazendo valer uma cláusula em seu contrato que o liberava em caso de uma boa oferta do exterior.

Pelo clube, durante duas temporadas e meia, Hettsheimeir foi duas vezes vice-campeão do NBB. Para esta temporada, porém, o Bauru perdeu seu principal patrocinador, a Pascholatto, e avisou aos atletas que não teria como manter o patamar dos salários que pagava. Hettsheimer recusou propostas do exterior e decidiu ficar, mas seu agente exigiu essa cláusula na renovação de contrato. O Bauru não teve como dizer não.

"Rafael Hettsheimeir foi muito mais do que apenas uma atleta para o 'Dragão' (apelido do Bauru) e é por isso que fazemos questão de agradecer por todo empenho e dedicação para com o clube e desejamos todo sucesso na carreira. As portas sempre estarão abertas, Rafa", garante o Bauru.

Num momento em que tem seus jogadores em baixa na NBA, o basquete brasileiro volta a ganhar força na Espanha, que tem a segunda principal liga do planeta. Na semana passada, o Barcelona acertou com Vitor Faverani, que estava no UCAM Murcia.

Além deles, o armador Rafael Luz está no Saski-Baskonia e Vitor Benite segue em Múrcia. No elenco do Barcelona também aparece o garoto Wesley Sena, de apenas 21 anos, que ainda tem jogado pouco. Augusto Lima foi emprestado pelo Real Madrid ao Zalgiris, da Lituânia.