Rafael Lima estreia com vitória no Mundial de Boxe, em Doha

O Brasil conquistou mais uma vitória no Mundial de Boxe, que está sendo disputado em Doha, no Catar, e que concede vagas para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Depois de Robenilson de Jesus (56kg) e Juan Nogueira (91kg) na terça-feira, Rafael Lima venceu o seu combate de estreia na categoria acima de 91kg nesta quarta-feira.

O brasileiro superou o pugilista da Nova Zelândia, Patrick Mailata por pontos, em decisão dividida. O juiz Hichem Menchaoui, da Tunísia, deu vitória para o neozelandês por 28 a 27, enquanto o húngaro Roland Juhasz e o casaque Rakhynzhan Rysbayev apontaram vitória de Rafael Lima por 28 a 27.

Classificado à próxima fase, o brasileiro enfrenta Ivan Dychko, do Casaquistão, na sexta-feira. No mesmo dia, Robson Conceição estreia na categoria 60kg. Esperança do Brasil, ele enfrenta o russo Adlan Abdurashidov, que derrotou o cazaque Zakmir Safiullin nesta quarta-feira por pontos, em decisão dividida (29/28, 28/29 e 29/28).

Por ser país-sede da Olimpíada, o Brasil já tem cinco vagas garantidas no masculino, entre dez categorias, e uma no feminino, entre três categorias. Caso não consiga ganhar as vagas no Mundial em Doha, a seleção ainda terá a chance no pré-olímpico continental na Argentina, em março, que terá também a participação das mulheres. Depois, ainda haverá outra competição, em junho, no Casaquistão, com mais 30 vagas em jogo.