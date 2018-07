Rafael Lima vence na estreia e já garante medalha no boxe do Pan Não é segredo para ninguém que o peso superpesado (+91kg) é o calcanhar de Aquiles do boxe amador brasileiro. Tanto que, ao distribuir convites para os Jogos Olímpicos do Rio-2016 ao país-sede, a Federação Internacional (Fiba) não autorizou que uma dessas credenciais seja usada nessa categoria. Mas agora parece haver uma luz no fim do túnel.