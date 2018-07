Rafael Moura, do Flu, é o atacante preferido de Muricy Bolivar na zaga, Zé Roberto ou Diego no meio de campo e Grafite ou Rafael Moura para o ataque. Essas poderão ser as mudanças no time bicampeão paulista para o Campeonato Brasileiro. Muricy Ramalho estuda nomes para repor as perdas confirmadas de Maikon Leite (apresenta-se ao Palmeiras no dia 24 do junho) e Zé Eduardo (vai para o Genova, Itália, no fim do próximo mês) e para melhorar o elenco. Ele estaria negociando pessoalmente com Bolivar e Rafael Moura, que foram seus jogadores no Internacional e no Fluminense, respectivamente.