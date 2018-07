Rafael Silva abrirá desafio de judô contra o Japão

A ordem dos confrontos do desafio internacional de judô entre as equipes masculina de Brasil e Japão foi estabelecida nesta quarta-feira e deixou o peso pesado Rafael Silva (+100kg) com a incumbência de abrir o confronto no próximo domingo, em São Paulo. Será o medalhista de bronze no Jogos Olímpicos Londres 2012 e no Mundial de Judô desta ano que entrará primeiro no tatame, diante de Kenta Nishigata. E ele diz que não teme a responsabilidade.

"A pressão vai ser um pouquinho maior por ser o primeiro ponto em disputa. Mas conseguindo ganhar essa luta vai ser bom para motivar a equipe. Vou me esforçar para começar o confronto com o pé direito para o Brasil", disse Rafael Silva, atual número 1 do ranking mundial dos pesados.

Os confrontos seguintes serão Eduardo Bettoni contra Kensei Ikeda, pelo peso médio, Rafael Macedo contra Yasuhiro Ebi, pelo meio médio, e Alex Pombo contra Ryo Saito, pelo leve. O confronto que encerrará o confronto será pelo peso meio leve, entre o campeão mundial de 2010, Jumpei Morishita, e o líder do ranking, Charles Chibana. A equipe que vencer três confronto fica com o título do desafio internacional.

Chibana, claro, espera selar a vitória do Brasil no confronto na manhã do próximo domingo. "Não muda muita coisa. Vai ser diferente porque normalmente sou o primeiro mas continuo concentrado para fazer o meu melhor e contribuir para que o Brasil saia com essa vitória", disse.