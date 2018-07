Rafael Silva dá bronze ao Brasil no Grand Prix de Judô No último dia de disputa do Grand Prix de Qingdao, competição que encerra a temporada no circuito mundial de judô, o brasileiro Rafael Silva ganhou neste domingo a medalha de bronze na categoria acima de 100kg. Assim, a equipe do Brasil deixa a cidade chinesa com dois pódios conquistados, já que Erika Miranda também levou bronze na sexta-feira.