Rafael Silva irá a Grand Prix e terá chance de liderar ranking nacional do judô Sem nenhum atleta inscrito no Open de Santiago, que acontece neste fim de semana no Chile, o judô brasileiro já pensa no Grand Prix de Tbilisi, na semana que vem. A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou nesta sexta-feira os convocados para o torneio na Geórgia, listando alguns dos principais judocas do País.