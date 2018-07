Rafael Silva quer a revanche contra Riner no Mundial de Judô

Rafael Silva conquistou a única medalha da seleção brasileira masculina de judô no Mundial do Rio, disputado no ano passado. Chegou perto do título, mas perdeu a final para o francês Teddy Riner e ficou com a prata. Agora, ele se prepara para a nova edição do campeonato, a partir do dia 25 de agosto, em Chelyabinsk, na Rússia, e já projeta um reencontro com o algoz de 2013.

Riner é um dos maiores nomes do judô na atualidade. Tem seis títulos mundiais e foi campeão olímpico nos Jogos de Londres em 2012. Mas Rafael Silva revelou estar treinando muito para poder superá-lo, quem sabe numa eventual final do Mundial de Chelyabinsk.

O brasileiro ocupa atualmente a liderança do ranking mundial dos pesos pesados (acima de 100kg), o que evita um encontro com Riner antes de uma eventual final. "Chegar ao Mundial como primeiro do ranking é bom porque teoricamente pegamos uma chave mais fácil e, por exemplo, eu e o Riner só nos enfrentaríamos numa final. O objetivo, logicamente, é chegar novamente à decisão, mas, desta vez, levar a melhor. Treino todos os dias para isso", avisou Rafael Silva, que também foi bronze na Olimpíada de Londres.

Assim como os outros 17 judocas da seleção brasileira, Rafael Silva viajou na quarta-feira para Paris, onde acontecerá a preparação final da equipe antes do Mundial. O embarque para Chelyabinsk será em 21 de agosto, quatro dias antes do começo da competição.