Rafael Sóbis: ''Ainda estamos caindo''

Os jogadores do Inter estavam perplexos. Não chegaram nem a chorar. Embora tivessem sido avisados e discursassem a respeito das qualidades da equipe africana, jamais esperavam não chegar à final do Mundial. Já os cerca de 8 mil colorados que foram a Abu Dabi não conseguiram conter o desespero. 90 minutos de jogo acabaram com os sonhos de quem chegou a investir até R$ 13 mil na viagem.

Roth a perigo. O contrato de Celso Roth com o Inter termina no dia 31 e o presidente eleito do clube, Giovanni Luigi, se negou ontem a falar de seu futuro no time. Internamente, as alterações do treinador - colocou Giuliano, Damião e Oscar nos lugares de Alecsandro, Tinga e Sóbis - foram bastante contestadas.