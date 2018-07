Rafael vive o seu dia de Neymar na Vila

No dia em que Neymar jogou no sacrifício, correu como se estivesse curado da lesão na coxa esquerda, mas perdeu três oportunidades de gols cara a cara com o goleiro Bruno, quem saiu de campo com as honras de herói foi Rafael.

Depois de falhar em alguns jogos nesta temporada, ele se reergueu ontem à tarde ao defender os pênaltis batidos por Kleber e Leandro, e foi sufocado por titulares e reservas na comemoração da vaga às semifinais.

"Toda semana a gente treina muito cobrança de pênalti. Às vezes dá certo, às vezes não. Hoje (ontem) foi um dia em que as coisas deram muito certo, mas ainda não ganhamos nada. A nossa equipe teve muitas chances, pareceu ser nossa melhor partida e seria injusto não classificar", afirmou Rafael.

Neymar confirmou não ter jogado nas condições ideais. "Senti dores na coxa esquerda ao fazer alguns movimentos, mas não me atrapalhou, tanto que joguei os 90 minutos". Quanto as três oportunidades perdidas, ele disse que foi por mérito do goleiro Bruno.

Melhor atuação. A dramática vitória nos pênaltis foi bastante comemorada por Muricy, que considerou o empate por 1 a 1 nos 90 minutos como a melhor atuação do ano. Para o treinador, se o Santos ganhasse com três ou quatro gols não seria nenhum absurdo.

"As linhas estiveram bem ajustadas, tanto que o Palmeiras teve poucas oportunidades. Ainda bem que houve justiça na cobrança dos pênaltis", afirmou Muricy, aliviado.

O treinador também aproveitou a classificação para sair em defesa de Neymar por ter sido vaiado e chamado pipoqueiro no empate entre Brasil e Chile, quarta-feira, no Mineirão. "Eu acho que ele está de saco cheio. Sou um cara que sempre defendi a permanência dele no pais, porque se Neymar sair não teremos mais ninguém. Ele é o único que a gente chega a uma cidade e o aeroporto está cheio. Às vezes o cara oscila um pouco e a gente entende que ele não está jogando tudo isso. Aí começam a falar que do cabelo dele, da namorada..."