Rafaela Silva festeja mais um título no Brasileiro de judô

Como tem sido de praxe, os principais nomes do judô nacional não participaram do Campeonato Brasileiro, realizado neste fim de semana, em Fortaleza, com confronto interestadual. A única atleta da seleção a competir foi Rafaela Silva. Campeã mundial no ano passado, a carioca garantiu o título na categoria até 57 kg.

"Sempre é muito bom competir, ver o nível das atletas que querem estar no meu lugar. Estou num lugar confortável, mas daqui a pouco posso não estar. Foi bom para pegar ritmo de competição já que desde o Mundial que eu não lutava e na segunda-feira já tem o Desafio Pan-Americano. Eu me senti bem mas ainda tenho que melhorar", disse Rafaela Silva, que também foi estrela solitária no Brasileiro do ano passado.

Se a principal competição nacional é o Grand Prix, que tem disputas interclubes em novembro, o Brasileiro tem como principal atrativo classificar os campeões para a seletiva da seleção brasileira, em 13 de dezembro, no Rio. Rafaela Silva nem precisa lutar a seletiva, porque tem ranking suficiente para se manter na equipe.