Rafaela Silva lidera ranking do judô após ser medalha de bronze em Paris

LAUSANNE - A última atualização do ranking de judô deixou o Brasil com quatro lutadores na liderança das suas categorias. Além de Rafael Silva (mais de 100kg), Sarah Menezes (até 48kg) e Mayra Aguiar (até 78kg), agora Rafaela Silva (até 57kg) ocupa o primeiro lugar após faturar a medalha de bronze no Grand Slam de Paris. Assim, ela chegou aos 2.158 pontos, ultrapassando a alemã Miryam Roper (2.094) e a francesa Automne Pavia (2.016).

"Acho que agora tem um pouquinho mais de pressão por ser campeã mundial e agora líder do ranking. Mas também aumenta a confiança de saber que estou no topo de uma categoria tão disputada como a minha. As mudanças na liderança mostram isso. Agora é treinar bem, para competir bem e tentar me manter em primeiro. Passo a ter um novo objetivo para o ano", disse Rafaela, atual campeã mundial.

Rafael Silva não competiu em Paris, mas mesmo assim foi beneficiado, pois o francês Teddy Rinner também não lutou no seu país e perdeu 50% dos pontos conquistados com o título de 2013 desse Grand Slam. Assim, Rafael Silva está com 2.090 pontos contra os 1.900 de Rinner. E o brasileiro vai disputar o Grand Prix de Dusseldorf, a sua primeira competição no ano, em busca de mais alguns pontos.

"É sempre bom estar em primeiro do ranking por conta do respeito que os adversários passam a ter por você. Mas a minha preocupação maior é em passar pelo Teddy Riner no confronto direto. Estou treinando muito para as próximas competições e também trabalhando para me sair bem em nosso próximo confronto", disse.

Além de Rafael, o Brasil tem outros dois os dez melhores judocas entre os pesados: David Moura que subiu da sétima para a sexta colocação ao somar 300 pontos com a medalha de prata que faturou em Paris, e o contundido Walter Santos, em nono lugar.

Líder da sua categoria, Sarah Menezes tem apenas 86 pontos de vantagem para a mongol Urantsetseg Munkhbat, medalha de prata no Grand Slam de Paris. Já Mayra Aguiar, sem competir desde o Mundial do Rio, em setembro, aumentou em 20 pontos a sua vantagem para a húngara Abigel Joo - agora, a diferença é de 92.

O Brasil tem ainda três judocadas na segunda colocação. Charles Chibana (até 66kg) diminuiu um a diferença para o primeiro, o mongol Tumurkhuleg Davaadorj, que agora é de 396 pontos. Érika Miranda (até 52kg) segue em segundo lugar, mas a diferença para a líder do ranking, Majlinda Kelmendi, do Kosovo, subiu para 3.076 pontos. No pesado feminino (mais de 78kg), Maria Suelen Altheman está atrás atual campeã mundial e olímpica, a cubana Idalys Ortiz, que tem vantagem de 54 pontos.

Em fase final de recuperação de uma cirurgia, Victor Penalber manteve a terceira colocação na categoria até 81kg. Entre os leves (até 73kg) brasileiros, Alex Pombo se tornou o melhor representante do País, em 17º lugar, duas posições à frente de Bruno Mendonça.

"A importância de ser o primeiro brasileiro no ranking da categoria é garantir a prioridade na convocação para competições como o Mundial e o Pan-americano. E estar nessas competições são alguns dos meus objetivos no ano. Quero aproveitar essas próximas competições para mostrar meu trabalho, somar mais pontos e me garantir entre os 16 melhores do mundo para ir ao World Masters, a segunda competição mais importante do ano", disse Alex Pombo.