'Rafinha e Fernandinho estão jogando muito', diz Luiz Felipe Scolari

RIO - Duas principais novidades da convocação feita por Luiz Felipe Scolari nesta terça-feira para o amistoso contra a África do Sul, no próximo dia 5 de março, em Johannesburgo, o lateral-direito Rafinha, do Bayern de Munique, e o volante Fernandinho, do Manchester City, foram bastante elogiados pelo técnico da seleção brasileira em entrevista coletiva realizada após o anúncio dos 16 nomes de atletas que atuam no exterior e estarão no Soccer City. Mais três ou quatro jogadores que jogam no Brasil serão chamados posteriormente para completar a listagem.

Chamados pela primeira vez por Felipão, os dois esperam aproveitar bem essa oportunidade, sendo que Fernandinho ganhou essa chance após Lucas Leiva, do Liverpool, se machucar, enquanto Rafinha passou a ficar em evidência ao virar titular do Bayern após a chegada do técnico Pep Guardiola ao clube alemão.

"Tivemos problemas de lesão e neste problema de lesão a oportunidade surge para que ainda teste um jogador no setor de meio-campo para que eu possa ter uma definição a partir da última convocação (para a Copa do Mundo, marcada para 7 de maio). O Fernandinho vem jogando muito bem no Manchester City, chamando a atenção e é uma oportunidade", disse o comandante, para depois lembrar que Rafinha aparece como concorrente direto para uma vaga de provável reserva de Daniel Alves, hoje titular absoluto.

"O Rafinha vem trabalhando muito bem no Bayern de Munique. Os dois têm um passado nas seleções de base, já defenderam o Brasil, e sempre tenho que ter alguém a mais porque, da forma com que o campeonato estão sendo disputados, a gente nunca pode ter a certeza de que teremos os jogadores que imaginamos que poderemos ter em uma convocação", enfatizou.

Confira a lista dos 16 convocados para o jogo contra a África do Sul:

Goleiros

Júlio Cesar (Queens Park Rangers-ING)

Laterais

Daniel Alves (Barcelona-ESP)

Marcelo (Real Madrid-ESP)

Rafinha (Bayern de Munique-ALE)

Zagueiros

Thiago Silva (Paris Saint-Germain-FRA)

David Luiz (Chelsea-ING)

Dante (Bayern de Munique-ALE)

Meio campistas

Luiz Gustavo (Wolfsburg-ALE)

Paulinho (Tottenham-ING)

Ramires (Chelsea-ING)

Fernandinho (Manchester City-ING)

Oscar (Chelsea-ING)

Willian (Chelsea-ING)

Bernard (Shakhtar Donetsk-UCR)

Atacantes

Neymar (Barcelona-ESP)

Hulk (Zenit-RUS)