Rahal vence e encosta no líder Montoya na Indy; Kanaan fica em 5º

Beneficiado por uma bandeira amarela que provocou a ida dos primeiros colocados aos boxes já no final da corrida, Graham Rahal faturou neste domingo a etapa de Mid-Ohio da Fórmula Indy. Com o triunfo, o piloto norte-americano da equipe RLL chegou aos 456 pontos na vice-liderança do campeonato e agora está apenas nove atrás do líder Juan Pablo Montoya, que terminou apenas em 11º nesta prova.

Já a segunda posição ficou com o surpreendente inglês Justin Wilson, da Andretti, que não subia ao pódio desde 2013, quando também ficou entre os três primeiros na corrida 1 da rodada dupla da etapa de Houston.

O pódio foi completado pelo francês Simon Pagenaud, da Penske, outro piloto que acabou sendo beneficiado pela bandeira amarela provocada pelo norte-americano Sage Karam, que rodou e ficou atravessado na pista na 66ª volta. Neste momento, quem já havia feito a última parada nos boxes foi beneficiado, o caso principal de Graham Rahal, enquanto os outros que precisaram parar pela última vez foram prejudicados, caso de Montoya, que liderava a prova antes da paralisação.

A quarta posição da corrida deste domingo ficou com o neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, que ficou logo à frente do brasileiro Tony Kanaan, seu companheiro de equipe. Outro piloto do Brasil na disputa, Hélio Castroneves foi apenas o 15º colocado pela Penske.

O resultado ruim fez Helinho fechar a 14ª e antepenúltima etapa da temporada na quarta posição na classificação geral, com 407 pontos, enquanto Dixon passou a ostentar 431 pontos na terceira colocação. Apenas o 14º em Mid-Ohio, o australiano Will Power está apenas um ponto atrás de Castroneves na classificação, em quinto no geral.

Já Kanaan passou a ocupar a nona posição do campeonato, com 354 pontos, depois do quinto lugar obtido neste domingo. Ele está logo atrás de Sebastien Bourdais, Marco Andretti e Josef Newgarden, respectivos sexto, sétimo e oitavo colocados do campeonato, que terá mais duas etapas para definir o campeão. A penúltima da temporada será no próximo dia 23, em Pocono, e uma semana depois a corrida em Sonoma fechará a disputa de 2015.