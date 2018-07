Raikkonen continua na Lotus por mais uma temporada

Bem pouca gente da Fórmula 1 acreditava que Kimi Raikkonen, na sua volta à Fórmula 1, depois de dois anos ausente, seria tão eficiente. Principalmente após a última temporada, em 2009, pela Ferrari, quando apesar de ganhar cerca de 20 milhões (R$ 52 milhões) por ano seu desestímulo era evidente. O piloto que a Lotus anunciou a extensão do contrato, ontem, é a surpresa do campeonato. Mesmo sem ter vencido um GP, Raikkonen ocupa a terceira colocação, com 173 pontos, e tem ainda chances matemáticas de ser campeão. Das 17 etapas disputadas, apenas na Malásia não marcou pontos: é o piloto mais regular.

Faz 14 corridas que Raikkonen se classifica dentre os dez primeiros, os que marcam pontos. Numa temporada tão equilibrada como a atual, esse é um dos segredos para terminar o ano em condições de disputar o título. Sebastian Vettel, da Red Bull, lidera o Mundial com 240 pontos, mas com cinco vitórias.

O trabalho do finlandês de 33 anos, campeão em 2007, pela Ferrari, tem sido tão marcante, este ano, que a escuderia italiana se interessou em recontratá-lo. O próprio Raikkonen não levou adiante a conversa depois de a Lotus elevar o valor do contrato. "Sou feliz na Lotus", afirmou em Monza. Estima-se que Raikkonen vá receber 8 milhões (R$ 20 milhões) por um ano a mais no ex-time da Renault.

Sexta-feira, às 7 horas, os pilotos vão para a pista de novo, no primeiro treino livre do GP de Abu Dabi, 18.ª etapa do calendário. A Ferrari trabalha duro para concluir a produção de novos componentes para melhorar o modelo F2012 e Fernando Alonso, segundo no Mundial, 227 pontos, ter ainda chances de lutar com Vettel pelo título. Raikkonen precisaria vencer as três etapas que restam e torcer para Vettel obter no máximo um sétimo lugar nessas provas.