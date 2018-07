Rainha Elizabeth II destaca valor do esporte para fomentar respeito e honestidade

LONDRES - A rainha Elizabeth II da Inglaterra destacou neste sábado em seu tradicional discurso de Natal a importância do esporte como forma de fomentar a honestidade e o respeito aos demais e o poder que tem para criar uma sociedade mais unida.

Em sua mensagem, gravada desta vez no Palácio de Hampton Court (nos arredores de Londres) e não em Buckingham, como é habitual, a rainha disse que o esporte tem o poder de inspirar e aproximar as pessoas.

"Além de desenvolver o estado físico, o esporte e os jogos também ajudam a desenvolver aptidões sociais. Ninguém pode desfrutar sem seguir as regras e nenhuma equipe pode esperar ganhar sem a cooperação entre os jogadores".

"Os homens e as mulheres do esporte costumam falar do orgulho que sentem por representar seu país e do sentimento de fazer parte de uma grande família", acrescentou.

Em seu discurso, a rainha destacou também a importância dos voluntários, a um ano e meio da realização dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. A mensagem da rainha, a 57ª desde que subiu ao trono, foi transmitida em estações de rádio e canais de televisão às 13 horas (do horário de Brasília).