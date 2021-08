Raíssa Machado conquista a prata no lançamento de dardo nos Jogos Paralímpicos

A brasileira Raíssa Machado conquistou a medalha de prata no lançamento de dardo da classe F56 (cadeira de rodas) nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Última atleta a participar da prova, ela alcançou sua melhor marca, de 24m39 no terceiro lançamento.

O ouro fico com a iraniana Moavi Motaghian, que conseguiu a marca de 24m50, com direito a recorde mundial. O lançamento da Raíssa também superou o recorde anterior, que pertencia à alemã Martina Willing, com 24m03. O bronze foi para Diana Dadzite, da Letônia, com 24m22.

Raíssa nasceu com má-formação nas pernas. Aos 12 anos, começou a praticar lançamento de dardo. Ela foi bronze no lançamento de dardo no Mundial Dubai 2019 e nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019.