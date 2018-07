Ralf desiste do futebol europeu e já projeta Libertadores

Ralf fez um pedido para a diretoria do Corinthians no meio do ano: gostaria de ser negociado pra fora do País. Foi convencido a ficar até o fim do ano e agora sua conversa com a direção é no sentido contrário. Mesmo com a chegada de Christian, ele quer ficar e disputar a Copa Libertadores.

O sonho europeu parece não fazer mais parte das metas do volante. Ele também não se imagina jogando no futebol asiático, apesar de proposta tentadora da China. "Eu tenho que sentar com os meus empresários primeiro, ver se tem possibilidade de renovação ou não, mas eu quero ficar", adiantou.

O jogador, um dos nomes mais festejados pela torcida no anúncio da escalação diante do Criciúma, no sábado, ficou bastante emocionado ao ver muita gente nas arquibancadas pedindo que ele não saia.

Familiares já aconselharam o volante trintão a desistir de se aventurar "longe de casa". E, como ele ainda tem vínculo com o Corinthians, é possível que o ovo treinador que deve ser anunciado ainda esta semana tenho dois camisa 5 com potencial.

"Não sei se vale a pena ou não, nunca joguei fora do País, mas tenho um contrato e vou respeitar. Meu contrato vai até 2015. Se eu sentar com a diretoria e com meus representantes e ver que for o melhor pra todo mundo, vamos definir", disse.

O jogador, peça importante nas maiores conquistas do clube, gostaria apenas de receber uma compensação financeira. É possível que Ralf seja chamado para ampliar o atual vínculo com um aumento do salário que o faça realizar o sonho de ficar até o fim da carreira no Corinthians.

E sua cabeça está tão no Brasil que ele até já faz planos para a pré-Libertadores. "Infelizmente não conquistamos a vaga direta na Libertadores, mas vamos encarar essa pré contra um time colombiano e mostrar nossa força", afirmou após a vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma.