Rali Dacar 2013 deve eliminar mais competidores nas primeiras etapas

SÃO PAULO - Uma das principais esperanças do Brasil no Rali Dacar, o piloto Guilherme Spinelli foi categórico: a próxima edição da prova será difícil desde o começo. Ao contrário dos outros anos, quando as dunas - que tradicionalmente "separam meninos de homens" - começavam a aparecer no quarto ou quinto dia de competição, em 2013 já serão desafio no segundo. A largada será no dia 5 em Lima, no Peru.

"Acho que, com as mudanças no percurso, o número de desistências já nas primeiras etapas será grande", prevê Guiga, lembrando que o Dacar elimina boa parte dos competidores, em geral os menos experientes, no deserto. Para o piloto da equipe Mitsubishi Petrobrás, que vai para a quinta participação na prova, também não será fácil. "Geralmente a gente usa as primeiras etapas para ganhar ritmo. Não teremos como fazer isso."

O desafio será extra para Guiga porque ele vai estrear um novo carro. O Lancer, que rendeu o 9.º lugar na classificação geral em 2011, mas apresentou problemas mecânicos neste ano, foi substituído por uma ASX. "Faz dois anos que desenvolvemos o modelo." Para o trabalho foi chamado ninguém menos do que o engenheiro responsável por 12 vitórias da equipe Mitsubishi japonesa, o francês Thierry Viadot.

O grande teste foi feito neste ano, no Rali do Marrocos, e o resultado foi animador: Guiga e seu navegador Youssef Haddad (que não tem parentesco com o prefeito eleito de São Paulo, Fernando Haddad) conseguiram um terceiro lugar. "Mesmo assim, como será o nosso primeiro Dacar com este carro, não quero criar expectativa por resultados", pondera Guiga.

A edição 2013 do Dacar terá uma novidade, além da largada em Lima: o evento, que tradicionalmente começava no dia 1.º de janeiro será iniciado alguns dias depois, dia 5.

Pelo lado pessoal, Guiga comemora o fato de poder passar as festas de fim de ano com a família. "Acredito que os organizadores pretendem fazer um teste. Será a primeira vez que vou passar o ano novo em casa em cinco anos", comemora o piloto. Por outro lado ele teme que a mudança possa afetar a visibilidade do rali. "Com largada no dia 1.º não tínhamos concorrência de outros eventos. Com a mudança, teremos etapas que concorrerão com rodadas do futebol europeu."