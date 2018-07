Rali Dacar: mais de um bilhão de pessoas na frente da TV

Acredite: na Argentina piloto de rali é ovacionado como ídolo do futebol no Brasil. Famílias inteiras enfrentam o sol forte para aplaudir os competidores do Dacar . E é assim mesmo, com a emoção a mil por hora como um jogo de River e Boca, que será dada a largada promocional neste sábado (3) para o maior rali do planeta em frente à Casa Rosada, sede do governo argentino, a partir das 15 horas (16 horas em Brasília). No domingo (4), os competidores partem para o primeiro dia de disputas até a cidade de Villa Carlos Paz, com um total de 838 quilômetros de trajeto para motos, quadriciclos e caminhões e 833 quilômetros para os carros.

Entre os competidores, cinco são brasileiros: Jean Azevedo , da equipe Honda South America Rally Team, nas motos; André Suguita, nos quadriciclos, de Can-Am; a dupla Guilherme Spinelli e Youssef Haddad, da equipe Mitsubishi Petrobras, nos carros; e Du Sachs, como navegador no carro do português Ricardo Leal.

Todos os participantes serão apresentados "oficialmente" ao público no momento em que passarem por uma rampa, onde ficarão em destaque. A lista é grande, com 406 veículos, sendo 161 motos, 45 quadriciclos, 137 carros e 63 caminhões. Além dos favoritos, como os campeões e pilotos locais, pelo menos dois outros pilotos prometem ocupar posições de destaque: o argentino Jorge Lacunza, de apenas 18 anos e estreante no rali na categoria motos, e o japonês Yoshimasa Sugawara, de 73 anos, nos caminhões. O primeiro é o piloto mais novo, enquanto o segundo é o competidor com mais idade que enfrentará esse grande desafio.

Aliás, no Dacar não faltam números interessantes. Durante 14 dias serão percorridos mais de 9.000 quilômetros entre Argentina, Bolívia e Chile. Todos os detalhes, e principalmente os perrengues impostos por diversos tipos de terrenos, serão mostrados pela TV em mais de 190 países, durante 1.200 horas, impactando um bilhão de telespectadores ao redor do planeta. Só as equipes de TV têm 250 pessoas envolvidas. No Brasil, a transmissão será feita pelos canais Fox Sports.

Nas ruas, estradas, vilarejos ou no meio das dunas no deserto, quase 4 milhões de pessoas assistiram à passagem dos competidores na edição de janeiro de 2014. Enfim, isto é Dacar, um "monstro" do mundo dos esportes e da aventura. E não é por acaso que Evo Morales, presidente da Bolívia, decretou feriado no país para que as pessoas possam assistir a passagem da competição e "estimular o turismo". Todos os participantes do evento devem deixar mais de 250 milhões de dólares para os vizinhos na América do Sul.