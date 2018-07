Rally Dakar divulga percurso detalhado da edição 2013

PARIS - A organização do Rally Dakar divulgou nesta quarta-feira o percurso detalhado da próxima edição do evento, programada para acontecer entre os dias 5 e 20 de janeiro. Dessa vez, a principal prova off-road do mundo vai começar em Lima, no Peru, e terminará em Santiago, no Chile - além desses dois países, o trajeto de mais de 8,4 mil quilômetros passará pelo interior da Argentina.

Ao todo, 459 veículos estão inscritos para a disputa da próxima edição do Rally Dakar, sendo que são 189 motos, 155 carros, 75 caminhões e 40 quadriciclos - houve um crescimento em relação à prova de 2012, quando foram 443 participantes. E a expectativa dos pilotos é de que o trecho mais complicado do longo percurso seja a passagem pelo Deserto do Atacama, localizado no Chile.

Criado em 1979, o Rally Dakar passou a ser disputado na América do Sul em 2009, depois que a edição de 2008 precisou ser cancelada por causa da ameaça de ataques terroristas durante o percurso que, até então, acontecia na África. E, segundo revelaram os organizadores nesta quarta-feira, a tendência é que a prova continue nos países sul-americanos nos próximos anos.

"Estamos muito bem no continente. Temos muitos projetos e voltar para a África continua sendo difícil. Atualmente, é impossível imaginar um retorno para a África", afirmou o diretor do Rally Dakar, Etienne Lavigne. Paraguai, Bolívia, Uruguai e Equador são alguns países que podem entrar no percurso futuramente, mas o Brasil, que também está nos planos, não seria no curto prazo.