Ramires, do Chelsea, dá o tom do time inglês: 'Ninguém vai lá para passear'

SAO PAULO - O volante do Chelsea, principal adversário do Corinthians caso ambos cheguem à final, dá o tom do time inglês na competição. Para ele e seus companheiros, o campeonato vai ser levado com respeito e seriedade. E todos querem ganhá-lo.

É fato que o Chelsea não vive o seu melhor momento, tanto que o técnico Roberto Di Matteo foi recentemente demitido. E, para piorar, Rafael Benítez enfrenta forte rejeição da torcida. Como fazer para mudar essa situação e chegar bem ao Mundial?

No futebol tudo muda rapidamente. Até bem pouco tempo atrás éramos líderes do Campeonato Inglês e do nosso grupo na Copa dos Campeões. Estamos trabalhando com muita seriedade. Vamos continuar dessa forma para ver se as coisas voltam a acontecer da forma esperada.

O momento complicado da equipe pode fazer com que o Chelsea não vá ao Japão 100% motivado, já que os clubes europeus não costumam tratar o Mundial como prioridade?

Temos de saber separar as coisas. No Japão vai ser uma c ompetição diferente, com todo mundo partindo do zero. É uma competição curta e qualquer vacilo pode ser fatal, por isso a motivação tem de ser a maior possível. Não acredito que alguém aqui no Chelsea quer ir lá para passear. Vamos para trabalhar e sempre que vestimos a camisa do Chelsea temos de tentar fazer o melhor possível.

Corinthians e Chelsea têm estilos parecidos de jogo, usando bastante os contra-ataques para surpreender o adversário. Como será enfrentar uma equipe com essas características numa eventual final no Japão?

Não acho que o Corinthians se baseie somente nos contra-ataques, assim como nós também não nos limitamos a isso. É difícil prever o que poderá acontecer se de fato nos enfrentarmos na decisão. Tudo vai depender do momento das equipes na ocasião, mas, se acontecer, tem tudo para ser um grande jogo de futebol.

Pela qualidade e experiência dos seus jogadores, o Chelsea é favorito ao título. O que fazer para que esse favoritismo não se transforme em confiança exagerada e prejudique o time?

Naturalmente ganhamos esse rótulo de favoritos pelo fato de o Chelsea ser um dos maiores clubes da Europa, mas isso fica do lado de fora das quatro linhas. Não sofro influência nenhuma desse tipo de situação porque sempre que entro em campo dou o melhor que posso, seja qual for o adversário. Independentemente do que falem, tem de se ter respeito por todos os adversários dentro de campo, que é onde interessa e onde você precisa provar se é melhor ou não.