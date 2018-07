Ramires, Oscar e David Luiz lavam alma do Chelsea

O Chelsea jogou ontem tudo o que não jogou contra o Corinthians no Mundial: com um futebol eletrizante e de muita competitividade arrasou o Aston Villa por 8 a 0 no Stamford Bridge, em Londres, com direito a quatro gols de brasileiros: dois de Ramires, um de Oscar (pênalti) e um de David Luiz (de falta). O time azul ainda se deu ao luxo de perder um pênalti no final da partida com outro ex-são-paulino do time, o atacante Lucas Piazon. Os outros gols do atual campeão europeu e vice mundial foram de Lampard, Fernando Torres, Ivanovic e Hazard.

O resultado serviu para lavar a alma do técnico espanhol Rafa Benítez, muito criticado pela torcida desde sua chegada após a queda de Roberto Di Matteo. Depois da derrota para o Corinthians no Mundial, o Chelsea goleou o Leeds United por 5 a 1, o que valeu uma vaga para as semifinais da Copa da Liga Inglesa.

Faltou pouco para o Chelsea bater um recorde na Premier Liga. A maior goleada da competição pertence ao Manchester United, que enfiou 9 a 0 no Ipswich Town em 1995. Foi, no entanto, a maior goleada no duelo Chelsea x Aston Villa. Outro placar de 8 a 0 obtido pelo Chelsea foi em 2010, diante do Wigan.

Com a nona vitória no campeonato, o Chelsea saltou para o terceiro lugar, com 32 pontos, sete atrás do Manchester City e 11 a menos que o líder Manchester United. Mas em compensação tem um jogo a menos, contra o Southampton, adiada por causa da viagem ao Japão.

Poucas vezes a torcida do Chelsea (público de 41.363 pagantes) viu o time tão competitivo nesta temporada. "Mostramos muita garra, desde o primeiro minuto", disse o meia Lampard. Até os minutos finais, o Chelsea procurava o gol, marcando a saída de bola do adversário. "O gol logo aos 3 minutos (Torres, de cabeça) ajudou muito. Jogamos com alegria e precisávamos dessa atitude para mudar o clima em que estávamos", explicou Lampard. O primeiro tempo fechou em 3 a 0: os outros gols foram de David Luiz (de falta) e Ivanovic (de cabeça).

Era também o resultado que faltava para o técnico Rafa Benítez, que agora tem duas vitórias em cinco jogos no campeonato. Desde que substituiu Di Matteo, o treinador espanhol só ouviu vaias. Ontem, ele calou os críticos. "Ganhar é especial, mas o fundamental foi ver o time evoluindo, melhorando."

Lampard coroou seu 500.º jogo na Premier com um gol em chute de fora da área. O jogador, de 34 anos, terá seu contrato encerrado no final da temporada. A torcida já exige sua permanência. "Estou aqui para jogar. Estou bem, mas o clube tem sua política", declarou Lampard.

Ontem foi dia dos brasileiros do Chelsea fazerem a alegria da torcida. Lucas Piazon entrou no lugar de Mata e fez sua estreia. Logo de cara, deu o passe para Ramires ampliar. Oscar fez mais um, em pênalti que ele mesmo sofreu. Em brilhante jogada individual, Hazard deixou sua marca. Piazon também quis fazer o seu, mas o goleiro Guzan defendeu o pênalti. Mas Ramirez, após passe de Oscar, fechou o placar: 8 a 0.

No Estádio Liberty, o atacante espanhol Michu ganhou o duelo com Van Persie: o espanhol marcou o gol do empate do Swansea com o Manchester United por 1 a 1. Evra, de cabeça, também no primeiro tempo, fez o gol do líder, que jogou melhor, pressionou o adversário o tempo todo mas não conseguiu sair de campo com a vitória, para a alegria da maioria dos 20.650 pagantes. Michu lidera a artilharia do campeonato com 13 gols, um a mais que o holandês Van Persie.