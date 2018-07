Ranking é motivo de discórdia O lançamento da Superliga de Vôlei, ontem, em São Paulo, foi marcado por uma novidade - a possibilidade de contratação de dois estrangeiros por equipe - e pela preocupação de vários jogadores com a questão do emprego para os atletas nacionais. Alguns reclamam que o ranking elaborado para aumentar o equilíbrio entre os times está obrigando colegas a se mudar para o exterior. Outros reivindicam um critério mais rígido para contratação de estrangeiros. A CBV alega que os critérios do ranking foram aprovados pelos clubes. (leia mais estadao.com/esportes)