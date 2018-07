Raonic supera Tomic e encara Troicki na semifinal em Istambul

Para avançar, o primeiro cabeça de chave precisou mostrar força no serviço, em duelo equilibrado contra Tomic. Raonic cravou 25 aces no confronto de 1h49min que não teve quebras de serviço, elevando o nível do seu saque - na estreia, foram 13 aces no saibro do torneio turco.

Após despachar o sexto cabeça de chave, Raonic vai encarar o quinto pré-classificado. Viktor Troicki avançou em duelo de sérvios graças ao abandono de Laslo Djere na segunda parcial. Troicki liderava o placar por 6/2 e 2/3.

A outra semifinal vai reunir os dois principais favoritos da metade inferior da chave. O croata Marin Cilic, segundo cabeça de chave, enfrentará o argentino Diego Schwartzman, terceiro pré-classificado.

Cilic superou nesta sexta o belga Steve Darcis por duplo 6/1. Na sequência, Schwartzman despachou outro sérvio da chave turca, Dusan Lajovic, por 7/5 e 6/2.