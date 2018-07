Raptors reage em casa e reduz vantagem do Cavaliers em final do Leste

Se o astro LeBron James foi o destaque dos dois primeiros jogos da série, desta vez quem brilhou foi Bismack Biyombo, da República Democrática do Congo. Ele foi responsável por nada menos que 26 rebotes, além de contribuir com sete pontos e quatro tocos. Assim, abriu caminho para os 32 pontos de DeMar DeRozan, o cestinha da partida.

Kyle Lowry também se destacou, após atuações apagadas nos dois primeiros jogos, ao anotar 20 pontos. Com este trio funcionando, o Raptors dominou desde o início. Fechou o primeiro quarto com três pontos de vantagem e ampliou a diferença para 10 ao fim do segundo quarto. O Cavaliers tentou reagir no terceiro, mas o time da casa voltou a crescer na parte final, graças em parte a Biyombo, que anotou sete dos seus sete pontos no quarto final.

Do lado dos visitantes, LeBron foi novamente o destaque, porém sem a efetividade dos jogos anteriores. Ele anotou 24 pontos e teve o apoio de JR Smith, com 22. Kyrie Irving contribuiu com 13 e Kevin Love, muito discreto, marcou apenas três pontos nos 29 minutos em que esteve em quadra.

Com o embalo conquistado neste sábado, o Raptors tentará buscar o empate na série na noite desta segunda-feira, novamente diante de sua torcida.

Na Conferência Oeste, o duelo entre o atual campeão Golden State Warriors e o Oklahoma City Thunder está empatado em 1 a 1 na final. O desempate acontecerá na noite deste domingo, na casa do Thunder.