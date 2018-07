Ray Allen bate recorde, mas Celtics perde para o Lakers na NBA

BOSTON - Naquele que é considerado o maior clássico da NBA, o Los Angeles Lakers derrotou o Boston Celtics, fora de casa, por 92 a 86, na última quinta-feira. No entanto, o principal momento da partida ficou por conta de um jogador de Boston: Ray Allen, que se tornou o maior pontuador da história da liga norte-americana em bolas de três.

Ainda no primeiro quarto, Allen acertou dois arremessos para três pontos, chegando à marca de 2.562 pontos em bolas de três. Com isso, ele ultrapassou o ex-jogador do Indiana Pacers Reggie Miller, que em 2005 deixou o basquete com 2.560 pontos neste fundamento. Miller estava no ginásio comentando a partida e cumprimentou o ala do Celtics quando seu recorde foi quebrado.

Ray Allen ainda foi o destaque de sua equipe em quadra, com 20 pontos. Rajon Rondo, com 12 pontos e dez assistências, e Kevin Garnett, com dez pontos e 11 rebotes, também foram importantes, mas não evitaram a derrota. O cestinha da partida foi Kobe Bryant, do Lakers, com 23 pontos.

Em outra grande partida da última quinta, o Denver Nuggets bateu o Dallas Mavericks, em casa, por 121 a 120. Assim, o time do Colorado encerrou a sequência de vitórias consecutivas do Mavericks, que já chegava a dez jogos.

O confronto foi decidido apenas no último segundo. Com o jogo empatado, Dirk Nowitzki teve dois lances livres para cobrar. Converteu apenas um e deixou o Dallas na liderança, por 120 a 119, a 20 segundos para o final. No entanto, a um segundo para o fim do jogo, o ala Arron Afflalo acertou um arremesso para dois pontos e deu a vitória ao Nuggets.

O cestinha da partida foi o ala Carmelo Anthony, com 42 pontos. O brasileiro Nenê teve um desempenho discreto, com sete pontos e sete rebotes, e foi dominado pelo pivô do Mavericks, Tyson Chandler, que anotou 20 pontos e 11 rebotes. Jason Terry também foi bem, com 25 pontos, mas não conseguiu impedir a derrota da equipe texana.

Confira os resultados de quinta-feira na NBA:

Boston Celtics 86 x 92 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 112 x 88 Golden State Warriors

Denver Nuggets 121 x 120 Dallas Mavericks

