Ray Rice fala sobre agressão e recebe apoio da esposa

Após ver divulgado o vídeo onde agredia sua noiva (e atual esposa) Janay Rice (na época Palmer) e ter seu contrato encerrado pelo Baltimore Ravens, o running back Ray Rice decidiu falar sobre o caso. Em entrevista para a ESPN americana, o jogador afirmou que precisa ser forte nesse momento de dificuldade na carreira.

"Tenho que ser forte pela minha esposa, ela é forte e estamos bem. Nos temos muitas pessoas orando por nos e vamos continuar apoiando um ao outro. Tenho que estar aqui por ela e pela minha família e trabalhar para passar por isso", disse Rice. Logo em seguida, ele passou o telefone para sua esposa que garantiu estar ao lado dele neste momento de dificuldade.

"Eu amo meu marido. Eu apoio ele. Eu quero que as pessoas respeitem a privacidade da minha família neste assunto", afirmou Janay.

SUPORTE

Mais cedo, a esposa de Rice e vítima da agressão também manifestou estar ao lado do marido por meio de seu Instagram: "Ninguém sabe a dor que a mídia e opiniões não requisitadas do público causaram à minha família. Nos fazer reviver esse momento que nos arrependemos nas nossas vidas é uma coisa horrível. Tirar algo do homem que amo e que ele se dedicou por toda a vida apenas para ganhar audiência é horrível. ESSA É NOSSA VIDA! Por que vocês não entendem? Se a intenção era nos machucar, nos envergonhar, nos fazer sentir solitários, tirar toda nossa felicidade, vocês tiverem sucesso", continuou a esposa do jogador".

Quem também ofereceu apoio para o atleta foi o técnico do Baltimore Ravens, John Harbaugh. "Eu não tenho nada, mas espero tudo de bom para Ray e Janay e iremos fazer tudo que pudermos para ajuda-los a seguir em frente", disse o treinador. Já sua ex-equipe parece estar disposta a esquecer a passagem de Rice pelo time. A diretoria anunciou que irão trocar as camisas de Ray Rice nas lojas oficiais da equipe para os fãs que desejarem.

"Não há lugar na sociedade para homens que batem em mulheres", escreveu o time em seu site oficial. O caso aconteceu em Atlanta e voltou a tona após o site TMZ mostrar um vídeo com o momento da agressão de Ray Palmer. Ele já havia sido suspenso por dois jogos da NFL e, após o caso, a entidade endureceu as penas para atletas que praticarem violência doméstica.