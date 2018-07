Ray Rice recorre de suspensão da NFL após violência doméstica

Um dos fatos mais importantes da semana na NFL aconteceu nos tribunais de Nova York. Ray Rice iniciou sua apelação da decisão que o suspendeu da liga de futebol americano após ter um vídeo vazado de quando agredia sua mulher no elevador de um hotel.

O ex-atleta do Baltimore Ravens havia pego, inicialmente, uma suspensão de apenas duas partidas por um vídeo divulgado em que ele arrastava sua esposa, Janay Palmer, inconsciente, para fora do elevador. Porém, em julho, outro vídeo foi vazado mostrando Rice aplicando socos no rosto de Janay, comprovando a agressão que a deixou desmaiada. Este segundo vídeo foi a gota d'água para a NFL e para o Ravens, que o demitiram imediatamente.