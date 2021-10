Rayssa Leal faz história, supera campeã olímpica e conquista nova etapa do Mundial de Skate

Rayssa Leal conquistou, neste sábado, mais um troféu. Dessa vez, na etapa de Lake Hanasu, no Arizona (EUA), a decisão foi mais difícil, e a brasileira precisou superar uma nota 8 da campeã olímpica Momiji Nishiya. Na última manobra, a nota 6.3 garantiu o lugar mais alto do pódio no Campeonato Mundial de skate street. Em agosto, Rayssa já havia ficado em primeiro lugar na etapa de Salt Lake City. Desse modo, a maranhense se torna a primeira mulher a conquistar, no mesmo ano, dois troféus em etapas do Mundial.

Na primeira volta, Gabriela Mazetto e Pâmela Rosa não tiveram resultados tão bons e falharam em algumas manobras, o que custou alguns pontos. Gabi teve 2.3 como nota, enquanto Pâmela somou 2.8. Rayssa Leal, por sua vez, repetiu o bom desempenho da semifinal, teve erros tímidos e ganhou nota 4.7.

Na fase das manobras, após a segunda tentativa, as três brasileiras despontavam nas três primeiras posições após um erro da medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio, a japonesa Funa Nakayama. Na quarta tentativa, Gabriela Mazetto falhou e acabou fora da etapa final, em sexto lugar, somando 13 pontos. A campeã olímpica Momiji Nishiya emplacou boas manobras e avançou.

Assim, a fase final contou com uma disputa entre Brasil e Japão. Rayssa Leal passou com a melhor somatória, 17.7. Pâmela Rosa passou na quarta posição, com 14.4. As competidoras do "Final Four" puderam realizar mais duas manobras para decidir a grande vencedora.

Na penúltima tentativa, Pâmela Rosa até ameaçou roubar um lugar no pódio, mas Nishiya respondeu à altura na rodada decisiva e conquistou a maior nota da etapa, 8.0. Com isso, a japonesa tomou inclusive a liderança de Rayssa Leal. A maranhense, no entanto, precisava de uma nota acima de 5.7 para levar o troféu. E foi o que aconteceu, a manobra feita com perfeição deu à brasileira seu segundo troféu seguido da Liga de skate street (SLS), com a nota 6.3.

Assim, Rayssa terminou a etapa com 19.2. Momiji Nishiya ficou em segundo lugar, com 18.5, enquanto sua compatriota Funa Nakayama finalizou em terceiro, totalizando 16.1, mesmo número de pontos de Pâmela Rosa, quarta colocada.

Na final masculina, o Brasil ainda tem outros dois representantes, Felipe Gustavo e Lucas Rabelo. A decisão começa às 18h30.