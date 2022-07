Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabi Mazetto avançam no Pro Tour de skate em Roma

O Brasil garantiu a presença de três representantes nas semifinais do Pro Tour de Roma, torneio classificatório olímpico do skate street, durante a disputa das quartas de final nesta sexta-feira. Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabi Mazetto passaram de fase após uma disputa entre 36 skatistas, com amplo domínio japonês. Das 16 classificadas, oito são atletas do Japão.

As duas primeiras colocadas foram as japonesas Nakayama Funa, com nota 83.35, e Nishiya Momiji, com 80.74, seguidas pela holandesa Roos Zwetsloot, com 80.00. Akama Rizu (5ª), Yoshizawa Coco (8º), Ito Miyu (11ª), Oda Yumeka (14ª) e Nakajima Nonka (15ª) foram as outras skatistas do Japão que avançaram. Nishimura Aori, um dos nomes fortes da prova e campeã do Mundial de Roma no ano passado, desistiu da competição antes da estreia.

Leia Também Pâmela Rosa treina ajustes de manobras no skate de olho na corrida olímpica para os Jogos de Paris

Entre as brasileiras, a melhor colocada foi a medalhista olímpica Rayssa Leal, que conseguiu a pontuação de 79.18 para ficar com a terceira colocação. Atual campeã da Street League Skateboarding (SLS), Pâmela Rosa ficou em sétimo, com 74.83 no somatório, duas posições acima de Gabi Mazetto, dona da décima posição após uma apresentação de 65.35.

A semifinal será disputada no sábado e a final está marcada para domingo. O Pro Tour de Roma é um dos eventos que contam pontos para a classificação de skatistas do street aos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Neste ano, além da disputa na Itália, outro evento que fará parte do classificatório olímpico é o Mundial de Skate street do Rio de Janeiro, marcado para outubro.

Veja as classificadas às semifinais na disputa feminina do Pro Tour de skate em Roma:

1. Nakayama Funa (JPN) - 83.45

2. Nishiya Momiji (JPN) - 80.74

3. Roos Zwetsloot (NED) - 80.00

4. Rayssa Leal (BRA) - 79.18

5. Akama Rizu (JPN) - 77.79

6. Chloe Covell (AUS) - 76.50

7. Pâmela Rosa (BRA) - 74.83

8. Yoshizawa Coco (JPN) - 74.00

9. Uemura Aoi (JPN) - 70.40

10. Gabriela Mazetto (BRA) - 65.35

11. Ito Miyu (JPN) - 62.29

12. Lore Bruggeman (BEL) - 60.16

13. Keef Oldenbeuving (NED) - 57.45

14. Oda Yumeka (JPN) - 55.45

15. Nakajima Nonoka (JPN) - 55.83

16. Zeng Wenhui (CHN) - 54.76