Rayssa Leal revela nova manobra de skate street nas redes sociais; veja vídeo

Mesmo com apenas 13 anos de idade, Rayssa Leal segue trabalhando para se manter entre as melhores skatistas do mundo. A medalhista olímpica, que costuma publicar vídeos de seus treinos nas redes sociais, surpreendeu seus seguidores neste domingo ao revelar para uma nova manobra no skate street.

Nas imagens, Rayssa sobe uma rampa e salta girando no ar, em seguida, pousa com a base invertida no corrimão, deslizando até sair do aparelho. "The new one" — "A nova", em tradução literal" —, escreveu a skatista.

Divulgado no Instagram, o vídeo já tem 946 mil visualizações e mais de 2.100 comentários. Com 6,8 milhões de seguidores, a brasileira desbancou Simone Biles e foi a atleta mais influente dos Jogos Olímpicos de Tóquio, sendo a que mais viu os números crescerem nas redes e a que mais gerou engajamento.

No Japão, Rayssa leal se tornou a medalhista brasileira mais jovem da história a subir ao pódio em uma Olimpíada. Ela ficou com a prata na disputa feminina da categoria street, ficando atrás apenas da japonesa Momiji Nishiya.

A "fadinha do skate" seguiu em grande fase após a competição na capital japonesa e venceu a etapa de Salt Lake City do Mundial de skate street no final de agosto. A vitória veio com uma nota 8,5 na última manobra da decisão.