Razia deve correr na F-1 em 2013. E já testa a Toro Rosso Luiz Razia, vice-campeão da GP2, a antessala da Fórmula 1, vai testar o carro da Toro Rosso nos dias 6 e 8 no circuito Yas Marina, em Abu Dabi. Se desejar competir pela Marussia, no ano que vem, é só sentar e discutir o contrato, tornando-se, assim, o segundo representante do Brasil confirmado na competição. A Ferrari já estendeu o compromisso de Felipe Massa. E Bruno Senna ainda aguarda a decisão da Williams, embora converse com outras equipes também.