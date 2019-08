RB Leipzig e Wolfsburg vencem na Alemanha e mantêm 100% após duas rodadas

Dois jogos encerraram a segunda rodada da temporada 2019/20 do Campeonato Alemão neste domingo. Jogando em casa, o RB Leipzig passou pelo Eintracht Frankfurt por 2 a 1, enquanto o Hertha Berlin, em pleno estádio olímpico, sofreu uma derrota elástica por 3 a 0 para o Wolfsburg.

O RB Leipzig, time do brasileiro Matheus Cunha, que disputa o Prêmio Puskás da Fifa pelo gol mais bonito do ano e não saiu do banco de reservas neste domingo, fez um gol em cada tempo para bater o Eintracht.

A estrela da equipe, Timo Werner, abriu o placar na Red Bull Arena aos 10 minutos da etapa inicial e Poulsen ampliou, a dez minutos do fim do jogo. Gonçalo Paciência fez o gol da equipe visitante, aos 44 do segundo tempo, mas já era tarde para buscar uma reação.

A segunda vitória em dois jogos fez com que a equipe do leste alemão chegasse à vice-liderança, com a mesma pontuação do Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Freiburg, mas em desvantagem em relação ao saldo de gols apenas em relação ao time de Dortmund.

Outro time que também tem 100% de aproveitamento é o Wolfsburg, que atropelou o Hertha Berlin neste domingo fora de casa. O suplício dos anfitriões começou logo aos nove minutos do primeiro tempo, com Weghorst batendo pênalti.

Com o Hertha buscando se lançar desesperadamente ao ataque no segundo tempo, mas sem ser incisivo, o Wolfsburg se aproveitou e acabou marcando duas vezes na parte final do confronto. Brekalo, aos 37, e Roussillon, nos acréscimos, fecharam a conta para o Wolfsburg, clube pelo qual joga o brasileiro João Vitor, que passou pela base do Palmeiras.

Na terceira rodada da Bundesliga, entidade que organiza a primeira divisão alemã, o RB Leipzig volta a campo para visitar o Borussia Mönchengladbach, na próxima sexta-feira, 29, enquanto o Eintracht recebe o Fortuna Düsseldorf no domingo, 1º de setembro.

O Wolfsburg, por sua vez, buscará manter a boa fase atuando em casa no sábado, 31, diante do modesto Paderborn 07. No mesmo dia, tentando recuperar os pontos perdidos em casa, o Hertha vai a Gelsenkirchen para encarar o Schalke 04.