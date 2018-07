Reação do Palmeiras passa por Assunção

Era 1h30 da manhã de quarta-feira e a delegação do Palmeiras chegava ao hotel em Salvador para descansar, pois na noite do mesmo dia teria um importante confronto diante do Bahia, no Pituaçu. Na porta do hotel, Marcos Assunção apareceu e mesmo reclamando de fome, por ter chegado antes dos companheiros e não ter jantado sozinho, soltou um largo sorriso e deu um abraço em cada um dos jogadores que desciam do ônibus.

Esse gesto é apenas um dos que mostram o quanto o volante resolveu se entregar ao time nesse momento complicado do Palmeiras no Brasileiro.

Assunção luta contra fortes dores no joelho direito. Ficou fora do jogo contra o Náutico. Mas, diante do Bahia, ele buscou forças de onde nem ele sabia que tinha e foi para a batalha no sacrifício. E não se entregou.

Mesmo com uma carreira tão vitoriosa, em que enfrentou e teve a companhia dos principais craques mundiais e defendeu a seleção brasileira, o volante de 36 anos parece um garoto tamanha disposição para trabalhar. A crise vivida pelo Palmeiras só faz com que seu comprometimento aumente a cada dia.

Membros da comissão técnica e companheiros de time admitem que Assunção não faz a diferença só pela experiência e por suas cobranças de faltas quase perfeitas. Há quem diga que, fora de campo, ele ajuda até mais do que nas quatro linhas.

Ter enfrentado o Bahia com dores no joelho direito não foi a única prova do quanto profissional o volante está sendo. No dia a dia, ele ataca como um conselheiro, principalmente dos mais jovens. Uma das coisas que mais o volante fala para a garotada é entender que defender o Palmeiras não é apenas um emprego.

"O amor que eu tenho por eles (jogadores) é de família. A vontade que eu tenho de deixar minha esposa e meus filhos para ir trabalhar no Palmeiras é muito grande e tenho orgulho disso. Gostaria que esses jogadores pensassem assim também, já que temos umas 15 ou 16 milhões de pessoas torcendo por nós e muitas delas queriam estar em nosso lugar", explicou o volante, que tem uma relação com os atletas comparável a de um irmão mais velho.

Ciente de que está perto de encerrar a carreira, ele tenta mostrar um profissionalismo que parece ser cada dia menor no futebol brasileiro. "Eu tenho 36 anos e treino todo dia porque eu preciso. Se eu ficar sem treinar eu vou ter dificuldades para voltar a ter ritmo. E o garoto quando me vê treinando se sente na obrigação de correr e, no mínimo, fazer igual o que eu faço."

Assunção também tem uma gratidão ao Palmeiras. Quando decidiu voltar ao futebol brasileiro, vários clubes grandes lhe fecharam a porta. Sem opções, foi jogar no Grêmio Prudente. Pouco tempo depois acertou com o Palestra. "Eu gosto de verdade do Palmeiras. É um clube que eu aprendi a respeitar e tento fazer com que todo mundo que esteja aqui pense assim também."

Por isso ele se sente na obrigação de não abandonar a equipe, mesmo que isso possa lhe causar mais dores e horas de tratamento. "Eu não conseguiria ficar em casa tranquilo e tomando refrigerante enquanto meus amigos estão lutando pelo nosso time. Não é do meu caráter fazer isso."

Pupilos. Dois jovens jogadores se espelham em Assunção: João Denoni e Patrick Vieira. Em meio ao turbilhão que se tornou o Palmeiras, por causa da briga contra o rebaixamento, os garotos têm demonstrado muita personalidade, e boa parte disso graças aos conselhos do volante.

Os dois ganharam espaço com Kleina nos últimos jogos e, mesmo com toda a pressão, têm dado conta do recado e surpreendido até a própria comissão técnica, que já conta com a dupla para o ano que vem.

Amanhã, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro em Araraquara. Correa e Maikon Leite, machucados, não jogam.