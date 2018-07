Real arrasa com 5 gols no primeiro tempo O Real Madrid esmagou o Valencia em 45 minutos. Com uma atuação soberba do meia alemão Özil, o time fez cinco gols no primeiro tempo e nocauteou o adversário que terá pela frente daqui a três dias, no mesmo Estádio Mestalla, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Rei - ganhou a partida de ida por 2 a 0. No segundo tempo, tirou o pé do acelerador e não mexeu no marcador. O único que mostrou apetite para tentar fazer mais gols foi o português Cristiano Ronaldo.