Real, Barça e Atlético de Madrid pegam times da 3ª divisão na Copa do Rei Acostumado a jogar contra os 'times B' dos clubes da primeira divisão da Espanha, o Cultural Leonesa ganhou a oportunidade de enfrentar o Real Madrid na próxima fase da Copa do Rei. O sorteio, realizado nesta sexta-feira, definiu a ordem dos confrontos da primeira rodada que tem a participação da elite do país.