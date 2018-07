Real coloca 10 pontos de vantagem sobre o Barça

O Levante saiu na frente com Cabral, mas o astro português empatou (de pênalti) ainda na primeira etapa. E fez 2 a 1 e 3 a 1 no início do segundo tempo. O marfinense Koné diminuiu para o Levante e Benzema fez 4 a 2.

O Valencia goleou o Sporting Gijón por 4 a 0 e abriu oito pontos sobre o Levante (40 a 32) na briga por vaga na Copa dos Campeões. O ex-gremista Jonas marcou dois gols. Os outros foram de Feghouli e Botía (contra).

Os dois clubes que neste momento se classificam para a Liga Europa tiveram resultados distintos. O Espanyol foi batido pelo lanterna Zaragoza por 2 a 0, gols de Silva e Juan Carlos. Já o Málaga fez bonito: pulou de 10.º para 6.º ao vencer o Mallorca por 3 a 1. Em Madri, o Rayo Vallecano bateu o Getafe por 2 a 0, gols de Michu e Diego Costa. Em Villarreal, o time da casa bateu o Granada por 3 a 1 e se distanciou da zona do rebaixamento.