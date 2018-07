Real coloca suas fichas na Copa do Rei

MADRI - Com 18 pontos de desvantagem para o líder Barcelona e o título espanhol virtualmente perdido, o Real Madrid corre atrás da Copa do Rei como um prêmio de consolação. Para se reerguer do pior momento da era Mourinho, o time merengue enfrenta hoje o Valencia no jogo de ida das quartas de final, no Estádio Santiago Bernabéu.

O caminho da redenção não é nada fácil. O Real não precisa só trocar o chip, como dizem os jogadores que disputam várias competições simultanemente. É hora de reencontrar seu jogo. No empate sem gols contra o Osasuna, sábado, o time teve atuação sofrível e não criou quase nada - Cristiano Ronaldo não jogou por suspensão.

Nas oitavas de final da Copa do Rei, contra o modesto Celta de Vigo, o time perdeu o jogo de ida por 2 a 1 e se classificou graças ao próprio Ronaldo, que fez três gols na goleada por 4 a 1 na volta. Além das contusões de Pepe e Sergio Ramos, Mourinho ainda alimenta a dúvida no gol: Adán ou Casillas.

O Valencia está em ascensão depois da chegada do técnico Ernesto Valverde e acumula três vitórias seguidas no Espanhol. O grande trunfo é o atacante Roberto Soldado, ex-jogador do próprio Real, e que costuma se dar bem contra seu ex-clube.

Se passar por todas essas adversidades, o Real deve enfrentar o grande rival Barcelona (favorito no confronto com o Málaga) em uma eventual semifinal.

Copa da Itália. Com uma campanha irregular no Campeonato Italiano, a Inter recebe o Bologna pelas quartas de final da Copa da Itália. O técnico Andrea Stramaccioni está preocupado com o rival, que eliminou o Napoli. "É um torneio tão importante quanto o Italiano ou a Liga Europa. Temos de mostrar força diante de um rival que cria dificuldades para qualquer time."