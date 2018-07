Real corrige erros e Barça tenta se arrumar

Kaká, autor de um gol e um dos melhores na vitória de sábado sobre o Zaragoza, disse que o time não ficou totalmente satisfeito com o resultado. "Nem sempre poderemos atacar em massa para ganharmos", disse. "Estamos sofrendo muitos gols." O Real já levou 19.

O Barcelona reclamou muito da arbitragem no empate sem gols com o Villarreal. Mas o time não fez muito para merecer outro resultado: as melhores chances foram com Messi no início e Fábregas no final. "Sete pontos são uma importante vantagem", admitiu o lateral-direito Daniel Alves. "Mas já vi vantagens maiores, então temos de continuar seguindo na luta."

Ontem, o 3.º colocado, o Valencia, ficou mais distante ainda de Real e Barça após o empate por 2 a 2 com o Racing, em Santander. O time do brasileiro Jonas tem 36 pontos, contra 52 do líder. Hoje o jogo Osasuna x Atlético de Madrid fecha a 20.ª rodada.