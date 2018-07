Real deixa a vitória escapar no finalzinho

O confronto com o Málaga, na noite de ontem no Santiago Bernabéu, não foi fácil para o Real Madrid. O time da capital espanhola saiu na frente, com gol de Benzema, no começo do primeiro tempo, e criou várias chances para ampliar. Mas vacilou no segundo período e acabou levando o empate nos acréscimos, com gol de falta, no ângulo, de Cazorla. Com o 1 a 1, o líder do Campeonato Espanhol viu sua diferença para o vice-líder Barcelona diminuir para oito pontos (71 a 63).

Desta vez, o resultado negativo pode ser creditado ao técnico José Mourinho. O time estava bem na partida. Mas, no segundo tempo, ele optou por trocar Kaká, que tinha bom desempenho, por Callejón, e o time caiu de produção, para frustração de um público de aproximadamente 75 mil pagantes.

Valencia vence. O atacante Roberto Soldado foi o destaque da vitória por 3 a 0 do Valencia sobre o Athletic Bilbao. Foi ele o responsável por marcar os três gols da partida realizada no Estádio San Mamés, diante de um público de cerca de 40 mil espectadores. Soldado, que já fez 15 gols na temporada, luta por uma vaga na seleção da Espanha.

O Athletic Bilbao, que entrou em campo estimulado por eliminar o Manchester United na Liga Europa, não reeditou o bom futebol e foi envolvido pelo adversário. O time dirigido pelo técnico argentino Marcelo Bielsa não pôde contar com o centroavante titular Llorente e teve o zagueiro Iraola expulso aos 21 minutos do segundo tempo, quando sua equipe já perdia por 2 a 0.

Com a vitória, o Valencia consolidou-se na terceira colocação, com 47 pontos, mas longe do vice-líder Barcelona.

Atlético perde. Apesar de o adversário atuar com dez jogadores após a expulsão do zagueiro Ivan Ramis, o Atlético de Madrid não conseguiu reagir e foi derrotado pelo Mallorca por 2 a 1 no Iberostar Estádio, diante de mais de 16 mil torcedores.

O time da casa saiu na frente com os gols de Godín (contra) e Pereira. No segundo tempo, o colombiano Falcão Garcia descontou. Antes, ele teve a chance de marcar outro gol, mas cobrou o pênalti nas mãos do goleiro Dudu Ouate.